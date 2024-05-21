الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال عن حادثة الرئيس الإيراني: كيف لبلد بتصنع طيارات ليس لديها القدرة في صناعة قطع الغيار

أسامة كمال
أسامة كمال

سلط الإعلامي أسامة كمال، الضوء على ردود الفعل العالمية بعد إعلان وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، حيث عرض عدد من التقارير والمقالات التي تناولت الحادث الذي تسبب في رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الجنازة اليوم كانت حاشدة بشكل كبير، بوجود عدد من قادة الدولة وجموع الشعب الإيراني.

ونوه، أن موقع "لفارن بولسي" قالت في تقريرها، أن وفاة الرئيس الإيراني كتبت نهاية لفترة قصيرة لكن تحويلية في سياسة إيران اللي سارت في إتجاه متشدد وهددت أنها تضع الشرق الأوسط على شفاة حرب إقليمية.

وأشار، أن محمد جواد ظريف، وزير خارجية ايران الأسبق، قال أن الولايات المتحدة هي سبب من أسباب الحادثة لأنها فرضت عقوبات على صناعة الطائرات في ايران وجريمة أمريكا ستبقي موجودة في عقول الشعب الإيراني وفي التاريخ.

وتساءل "كمال"، كيف لبلد بتصنع طيارات "درون" استعان بيها الروس وشكروا في كفاءتها كيف ليس لديهم القدرة في صناعة أطقم غيار لمعدات الطائرات.

أسامة كمال الولايات المتحدة مساء dmc دي ام سي الإعلامي أسامة كمال

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