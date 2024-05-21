الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وفاة إبراهيم رئيسى.. تساؤلات حول مستقبل إيران

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام، إن الارتباك في إيران طبيعي نتيجة مفاجأة الحدث نفسه وانعكاسه، خاصة أن الحادث تمثل في مقتل رئيس جمهورية ووزير خارجية ومجموعة من المسئولين داخل نظام الحكم الإيراني، وجاء نتيجة خلل تقني وفني، إذا ثبت هذا الأمر، داخل أزمة الطيران الملحة مع امتداد هذه الأزمة لتشمل فكرة العقوبات على قطاع الطيران وعلى إيران نفسها.

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الإيراني الأسبق أشار باتهام ضمني بأن الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نتيجة تحملها المسئولية لفرض عقوبات على قطاع الطيران.

ولفت، إلى أنه على المسار السياسي هناك سرعة شديدة في الداخل الإيراني لتجهيز الخلافة أو من سيخلف "رئيسي"، وتم تشكيل أمس اللجنة الثلاثية من النائب الأول لرئيس الجمهورية القائم بأعمال الرئاسة اليوم محمد مخبر مع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس القضاء الأعلى الإيراني، وتم الإعلان عن مواعيد محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية طبقًا للمدة المحددة بالدستور.

رئيس مجلس الشورى وزير الخارجية الإيرانى مجلس القضاء الأعلى النائب الاول ابراهيم رئيسي

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