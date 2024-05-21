الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دانا أبوشمسية: الشارع الإسرائيلى فى حالة غليان.. والسبب نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بعض قادة مجلس الحرب، ينتقدون تصرفات بنيامين نتنياهو، بسبب إفشال كل الجهود التي تؤدي لصفقة تبادل.

ونوهت "أبوشمسية"، إلي أن اليوم شهد عددًا كبيرًا من التظاهرات في تل أبيب، بالإضافة إلى أكثر من 50 موقعًا إسرائيليًا، للمطالبة بإقالة بنيامين نتنياهو.

وأشارت، إلي أن القدس المحتلة شهدت تحولًا بالنسبة لتظاهرات الإسرائيليين، حيث إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا اللجنة المالية بالكنيست، وهذا يعتبر أمرًا جديدًا على الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت، أن الشارع الإسرائيلي في حالة غليان، مع التوسع في العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدة أن نتنياهو هو الحجر العثر في صفقة التبادل وعودة المحتجزين.

دانا أبو شمسية الشارع الإسرائيلي نتنياهو القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو

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