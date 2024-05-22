الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة بالشأن الإيرانى: الرئيس الإيرانى الراحل كان أبرز المرشحين لخلافة المرشد

الرئيس الإيرانى
الرئيس الإيرانى الراحل

أكدت الدكتورة هدى عبد الرؤوف، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن سقوط وتحطيم المروحية الخاصة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ألقت الضوء على العديد من الجوانب الأخرى، وهو فكرة تقادم النقل الجوي الإيراني سواء المدني أو الحربي وتطور الصواريخ البالستية لتعويض ذلك، موضحة أن الرئيس الإيراني "رئيسي" كان يستخدم طائرة أخرى روسية الصنع "مي" والسؤال الحالي هو "سبب استخدام هذه الطائرة المنكوبة رغم امتلاكه طائرات أخرى أحدث".

الدكتورة هدى عبد الرؤوف

وأوضحت "عبدالرؤوف"، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن وفاة رئيسي لها تأثير داخلي في إيران ليس لأنه رئيس الدولة في إيران، حيث إن رئيس الدولة في إيران ليس بالشخصية الأهم إذ أن المرشد هو السلطة الأهم في إيران، ولكن التأثير القوي لأن "رئيسي" كان مرشحا بقوة لخلافة المرشد الإيراني علي خامئني، منوهة بأنها لا تستطيع أن تجزم أن هذا الحادث مدبر أو عن طريق الصدفة وفي النهاية كل الاحتمالات واردة.

وأشارت إلى أنه يتم تحليل الآن تداعيات رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الداخل الإيراني وعلى العلاقات بالدول الخارجية أيضًا، مؤكدة أن هناك إحباطا من قبل المواطنين الإيرانيين وسخطا شعبيا كبيرا تجاه الدولة بكل رموزها والمرشد الإيراني في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع والتدخل الكبير للحرس الثوري الإيراني، وخروج المظاهرات في السنوات الأخيرة وزاد مع تولي "رئيسي" للحكم في إيران.

باحثة بالشأن الإيراني المرشد خامئني أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال مساء دى ام سى

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