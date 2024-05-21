رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أوامر الاعتقال من الجنائية الدولية هى البداية

أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الجنائية الدولية مارست إجراءات طبيعية فيما يخص قادة إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وقال: "أوامر الاعتقال من الجنائية الدولية هي البداية، والمحكمة الجنائية الدولية على طول تاريخها أثبتت قدرًا من المصداقية فيما يتعلق بعملها".

وأضاف: "عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية 144 دولة حتى الآن، ونحاول زيادة عدد الدولة المعترفة بدولة فلسطين"، وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: "ما يحدث في قطاع غزة نكبة أخرى للشعب الفلسطيني".