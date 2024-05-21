خبير سياسى: المرشد الإيرانى أعطى إشارات لقبوله خلافة "رئيسى"

أكد الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه في كل حوادث الطيران وعندما يكون هناك فريق للتحقيق يكون هناك فريق فني وآخر أمني، وهناك العديد من الاحتمالات أمام هذا الفريق، ويتم التطرق للجزء الفني بالطريقة التي تم فيها إسقاط أو سقوط هذه الطائرة، والإسقاط يكون به أكثر من شكل إما أن يكون شكلًا خارجيًا من خلال مقذوف أو صاروخ أو عملية زرع شىء داخل الطائرة إما شىء متفجر أو تخريب جزء من المحرك للطائرة.

وأضاف "أبوطالب"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الكشف عمن قام بزرع شيء تسبب في خلل بطائرة الرئيس الإيراني إذا كان هو السبب سيتطلب جهدًا فنيًا لإثبات ذلك، من خلال مجموعة معلومات أمنية موثقة، ومعظم حوادث الطيران التي كانت بها شخصيات مهمة تأخذ وقتًا كبيرًا ليتم حسم هذا الأمر، وقبلها يكون هناك جدل من النظريات، موضحًا أنه تم فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن استيراد طائرات حديثة وتوقف الدول عن تقديم قطع الغيار الجديدة لإيران.