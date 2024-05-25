لاعب بتروجيت السابق: الترجى فريق منظم وقوى دفاعيًا.. ومهمة الأهلى صعبة

قال مصطفى درشوكا، لاعب نادي بتروجيت السابق، إن لقاء الأهلي والترجي اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيحمل معه الكثير من الإثارة والتشويق.

أضاف "درشوكا" خلال استضافته بحلقة اليوم من برنامج 8 الصبح" والمذاع على فضائية dmc، أن نتيجة مبارة الذهاب والتي انتهت بالتعادل السلبي نتيجة مخادغة وغير مطمئنة لعشاق الأحمر.

ونوه بأن دفاع فريق الترجي قوي خلال البطولة، حيث لم يتلق أهداف منذ قدوم المدرب "جرتوزو" لهم، الأمر الذي يصعب من مهمة النادي الأهلي الليلة.

أشار إلى أن نادي الترجي أصبح فريقا منظما وقادرا على التعامل في المباريات الكبيرة، خاصة في البطولة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، حيث استطاع التغلب علي فريق صندونز، الذي كان من المرشحين بقوة للقب هذه البطولة.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف المارد الأحمر نظيره فريق الترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/ 2024).