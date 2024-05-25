الفئات الأكثر عرضة للأمراض المعدية فى موسم الحج.. انتبه على نفسك

قدّم الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، عددا من النصائح للوقاية من الأمراض المعدية خلال أداء مناسك الحج، موضحًا أنه من الممكن أن تنتشر العدوى التنفسية في التجمعات، لذلك لا بد من الحفاظ على الإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات لمنع انتشار الفيروسات، لا سيما بين أصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، بأن أصحاب الأمراض المزمنة يجب عليهم الحصول على الأدوية بانتظام، واصطحاب أجهزة قياس السكر والضغط، لتفادي المشاكل الصحية الناجمة عن التزاحم خلال موسم الحج.

ونصح بضرورة الابتعاد عن الأغذية التي تحوي نسبة من الدهون والدسم، وزيادة شرب المياه والسوائل والعصائر، كما يجب على مرضى الحساسية الصدرية الحصول على الأدوية للوقاية من الأمراض؛ لأنهم معرضون للدخول في أزمات صدرية.

وأكد علي من يعاني من حساسية الجلد الابتعاد عن أشعة الشمس والاعتماد بشكل كبير على دهان واق شمسي للوجه واليدين.