السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لعبتها شراب ولا كفر".. تاريخ أول مباراة دولية في اليوم العالمي لكرة القدم

كرة القدم
كرة القدم

سلط برنامج 8 الصبح، في حلقة اليوم السبت، والمذاع علي فضائية dmc، الضوء علي الذكري الأولى لأول مباراة كرة قدم في التاريخ، وأول بطولة للعبة الأشهر في العالم.

يصادف يوم 25 مايو الذكرى المئوية لأول بطولة دولية لكرة القدم في التاريخ والتي أقيمت عام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

ووفقا لما ذكره موقع " فيفا"، كرة القدم هي رياضة جماعية تُلعب بين فريقين يتكون كل منهما من أحد عشر لاعبًا تلعب بكرة مُكوَّرة.

يلعب كرة القدم 250 مليون لاعب في أكثر من مائتي دولة حول العالم، فلذلك تكون الرياضة الأكثر شعبية وانتشارًا في العالم. 

وأصبحت كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، وذلك بسبب العديد من المباريات التاريخية التي تركت أثرا كبيرا في نفوس الجماهير.

هناك نوعان من ألعاب كرة القدم وُثِّق وجودها تاريخيًّا في أوروبا وهي: إيبسكسروس، من اليونان القديمة وهارباستوم، التي ظهرت خلال العهد الروماني.

وكِلتا اللعبتين تشبهان كرة القدم التي يتجمهر عليها الناس وهي غير مسجلة، وتُلعب فيها كرة القدم بحملها باليد أكثرَ منها بركلها، كما أن هناك العديد من المنافسات القديمة التي تقوم حول ركل كرة في عدد قليل من البلدان، مثل التسوجو في الصين، وهناك أيضًا ألعاب مشابهة ولكن غير تنافسية مثل الكيماري في اليابان والووغاباليري في أستراليا.

 

8 الصبح كرة القدم DMC إيبسكسروس اوروبا ألعاب كرة القدم

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