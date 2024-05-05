منافس الأهلى.. الترجى يسقط أمام الملعب التونسى بثنائية فى الدورى

سقط فريق الترجي الرياضي أمام مضيفه الملعب التونسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة الدوري.

المباراة جاءت متوسطة المستوى بين الفريقين، وفي الشوط الثاني استطاع فريق الملعب أن يسجل التقدم في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ونجح مروان الصحراوي في تسجيل الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الملعب التونسي عند 9 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الترجي عند 14 نقطة في الصدارة.

وكان الترجي قد دخل المباراة منقوصًا من خدمات التوجولي روجيه أهولو بسبب الإيقاف بداعي الحصول على الإنذار الثاني في مباراة الصفاقسي، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة ولاعب خط الوسط حسام تقا بعد إصابتهما ضد النادي الصفاقسي.

ويستضيف الترجي التونسي نادي الأهلي في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي على استاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري.

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1 في وجود استديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.



ومن المنتظر أن يقوم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي بدأ مباراة الجونة أمس، في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين لحمايتهم من الإرهاق قبل مواجهة الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقد يعود محمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد أن حصلوا على راحة في مباراة الجونة.

