منافس الأهلى.. الترجى يواجه الملعب التونسى فى مجموعة التتويج بالدورى

يحل فريق الترجي ضيفًا على الملعب التونسي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الهادي النيفر)، في إطار الجولة السادسة من مجموعة التتويج لمسابقة الدوري التونسي.

ويحتل الترجي صدارة مجموعة التتويج برصيد 14 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما يحتل الملعب التونسي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

ويطمح الترجي للعودة لسكة الانتصارات، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد المنستيري والصفاقسي بهدف لمثله في كلا المباراتين.

أما الملعب التونسي، فيأمل في تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في المجموعة، على أمل الارتقاء لوصافة الترتيب، من أجل المنافسة على مقعد في الموسم الجديد لدوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل فريق «باب سويقة» المباراة منقوصًا من خدمات لاعب الوسط التوجولي روجيه أهولو، بسبب الإيقاف بداعي الحصول على الإنذار الثاني في مباراة الصفاقسي. كما تحوم الشكوك حول مشاركة الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة ولاعب خط الوسط حسام تقا بعد إصابتهما ضد النادي الصفاقسي.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي مع الأهلي في مباراتي الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيستضيف الترجي نظيره الأهلي، يوم 18 مايو الجاري، على استاد (حمادي العقربي) برادس، في ذهاب الدور النهائي، قبل أن يحتضن الأهلي مواجهة الإياب، يوم 25 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

وكان الترجي، قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، بعد تخطيه عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بثنائية دون رد في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة.