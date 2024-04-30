تفاصيل خطة الخطيب لمواجهة الترجى فى نهائى إفريقيا

بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحرك مبكرًا من أجل الحصول على السعة الجماهيرية الكاملة أمام الترجي التونسي فى مباراة الإياب بنهائى دوري أبطال إفريقيا، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة ثلاثية مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وخالد بيبو مدير الكرة، من أجل الترتيب سواء لمباراة الذهاب والسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، أو مباراة الإياب بالقاهرة والمطالبة بالحضور الجماهيري.

وأرسلت إدارة الأهلي خطابًا إلى الجهات المعنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، من أجل الحصول على موافقة حضور جماهير النادي بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة العودة يوم 25 مايو المقبل، لا سيما أن لقاء الذهاب سيكون في رادس يوم 18 مايو.

وأكدت إدارة الأهلي في الخطاب أن مباراة مازيمبي شهدت حضورًا جماهيريًا وصل إلى 50 ألف مشجع، ولم يحدث أي خروج عن النص، مع التزامهم بالتشجيع أمام الفريق الكونغولي.

مران الأهلى| ياسر إبراهيم يشارك فى التدريبات الجماعية

وكان ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد شارك في المران الجماعي الذي ‏أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق، أمس، ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

وتغادر حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت عقب المران، اليوم الثلاثاء، للدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز على استاد برج العرب.