مصدر لـ"الدستور": الخطيب يبحث عن ممول لتجديد عقد على معلول مع الأهلى

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول؛ من أجل الترتيب لمباراته المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأيضًا حسم العديد من الملفات المختلفة، سواء المراكز التي يحتاج إليها لتدعيم صفوفه والراحلين في الميركاتو الصيفي.

وكشف مصدر في الأهلي عن أن الجلسة ستشهد مناقشة مصير التونسي على معلول، الظهير الأيسر بعد حالة الشد والجذب بين وكيل اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بسبب رفضه الحصول على راتبه بالعملة المصرية، وأيضاً تخفيضه من مليون دولار إلى 800 ألف دولار في الموسم.

وأضاف المصدر أن كولر أكد رغبته الفنية في استمرار اللاعب مع الفريق وبقائه لمدة موسم آخر، رغم استعادة محمد شكري لاعب سيراميكا وقطع إعارة محمد أشرف المعار لصفوف زد إف سي.

وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات من قبل إدارة الكرة للبحث عن توفير قيمة عقد على معلول في الفترة المقبلة، سواء من رجال أعمال محبين للأهلي، خاصة أن اللاعب قد يصل عقده إلى 48 مليون جنيه في الموسم لو تم تجديد عقده بمليون دولار حسب شروطه للبقاء داخل صفوف القلعة الحمراء.

كولر: الأهلي يعاني من الإرهاق

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع إنبي 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي إن اللاعبين لم يتفاعلوا مع المباراة سريعًا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة للإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين، ورغم ذلك نجح الفريق في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وأتم: "لا يوجد حديث عن صفقات جديدة، والآن تركيزي منصب على العناصر الموجودة حاليا وتقديم أفضل ما لديهم. أي أخطاء دفاعية تمثل الفريق بالكامل ولا يتحملها لاعب بمفرده، لأن كرة القدم لعبة جماعية والجميع يتحمل فيها المسئولية".

واختتم حديثه: "لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي الهجومي للفريق شارك اليوم، ومحمود كهربا قدم مباراة مميزة، والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك".