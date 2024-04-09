الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصدر لـ"الدستور": الخطيب يبحث عن ممول لتجديد عقد على معلول مع الأهلى

الخطيب
الخطيب

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول؛ من أجل الترتيب لمباراته المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأيضًا حسم العديد من الملفات المختلفة، سواء المراكز التي يحتاج إليها لتدعيم صفوفه والراحلين في الميركاتو الصيفي.

وكشف مصدر في الأهلي عن أن الجلسة ستشهد مناقشة مصير التونسي على معلول، الظهير الأيسر بعد حالة الشد والجذب بين وكيل اللاعب وأمير توفيق مدير التعاقدات بسبب رفضه الحصول على راتبه بالعملة المصرية، وأيضاً تخفيضه من مليون دولار إلى 800 ألف دولار في الموسم.

وأضاف المصدر أن كولر أكد رغبته الفنية في استمرار اللاعب مع الفريق وبقائه لمدة موسم آخر، رغم استعادة محمد شكري لاعب سيراميكا وقطع إعارة محمد أشرف المعار لصفوف زد إف سي.

وأشار المصدر إلى أن هناك محاولات من قبل إدارة الكرة للبحث عن توفير قيمة عقد على معلول في الفترة المقبلة، سواء من رجال أعمال محبين للأهلي، خاصة أن اللاعب قد يصل عقده إلى 48 مليون جنيه في الموسم لو تم تجديد عقده بمليون دولار حسب شروطه للبقاء داخل صفوف القلعة الحمراء.

كولر: الأهلي يعاني من الإرهاق

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع إنبي 2/2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي إن اللاعبين لم يتفاعلوا مع المباراة سريعًا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة للإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين، ورغم ذلك نجح الفريق في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وأتم: "لا يوجد حديث عن صفقات جديدة، والآن تركيزي منصب على العناصر الموجودة حاليا وتقديم أفضل ما لديهم. أي أخطاء دفاعية تمثل الفريق بالكامل ولا يتحملها لاعب بمفرده، لأن كرة القدم لعبة جماعية والجميع يتحمل فيها المسئولية".

واختتم حديثه: "لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي الهجومي للفريق شارك اليوم، ومحمود كهربا قدم مباراة مميزة، والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك".

محمود الخطيب كولر على معلول الاهلى لجنة التخطيط

مواد متعلقة

بعد محمد شكرى.. معار جديد يعود إلى الأهلى لخلافة على معلول

أسباب قرار الخطيب بتجميد التفاوض مع نجوم الفريق لتجديد عقودهم

مفاجأة.. كولر يوصى بتجديد عقد على معلول لمدة موسم واللاعب يرفض

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب