السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد محمد شكرى.. معار جديد يعود إلى الأهلى لخلافة على معلول

علي معلول
علي معلول

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة محمد أشرف الظهير الأيسر المعار لصفوف زد إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر أبلغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقطع إعارة محمد أشرف الظهير الأيسر، ليكون أحد الحلول الفنية لتعويض رحيل التونسي علي معلول في الميركاتو الصيفي المقبل بعد توتر علاقته مع إدارة الكرة بشأن تجديد عقده ورفض المقابل المادي المعروض عليه بجانب دراسته العروض السعودية والقطرية.

وأضاف المصدر أن محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، يعتبر الخيار الأول بعد قرار تفعيل بند استعادته في الموسم الجديد، حيث يرغب كولر في ضم بديل قبل بدء الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان قد وافق على إعارة محمد أشرف لمدة موسمين مع إمكانية استعادته في نهاية الموسم الأول في حالة رغبة الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، في عودته.

وأوضح المصدر أن علاقة إدارة الأهلي مع مسئولي زد إف سي لن تقف عائقًا أمام عودة محمد أشرف لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

فحوصات طبية للتأكد من سلامة حسين الشحات

وكان حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، وذلك لإجراء فحوصات طبية للاشتباه بإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مباراة سيمبا التنزاني في إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وخضع الشحات لفحوصات طبية أيضًا للتاكد من عدم وجود كسر أسفل العين خلال التحامه مع مدافع سيمبا التنزاني قبل نهاية اللقاء، الذي أقيم مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، أحرزهما عمرو السولية ومحمود كهربا.

على معلول الاهلى بعثة سيمبا التنزاني حسين الشحات محمد شكري محمد أشرف

مواد متعلقة

كولر يتحدث عن سر خروج معلول أمام سيمبا وغياب أبوعلى عن المشاركة

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

مفاجأة.. كولر يوصى بتجديد عقد على معلول لمدة موسم واللاعب يرفض

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل| صلاح: خبير فى الشطرنج وأمارس اليوجا.. وضحيت بالكثير للوصول لهذا النجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية