بعد محمد شكرى.. معار جديد يعود إلى الأهلى لخلافة على معلول

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة محمد أشرف الظهير الأيسر المعار لصفوف زد إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر أبلغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقطع إعارة محمد أشرف الظهير الأيسر، ليكون أحد الحلول الفنية لتعويض رحيل التونسي علي معلول في الميركاتو الصيفي المقبل بعد توتر علاقته مع إدارة الكرة بشأن تجديد عقده ورفض المقابل المادي المعروض عليه بجانب دراسته العروض السعودية والقطرية.

وأضاف المصدر أن محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، يعتبر الخيار الأول بعد قرار تفعيل بند استعادته في الموسم الجديد، حيث يرغب كولر في ضم بديل قبل بدء الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان قد وافق على إعارة محمد أشرف لمدة موسمين مع إمكانية استعادته في نهاية الموسم الأول في حالة رغبة الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، في عودته.

وأوضح المصدر أن علاقة إدارة الأهلي مع مسئولي زد إف سي لن تقف عائقًا أمام عودة محمد أشرف لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

فحوصات طبية للتأكد من سلامة حسين الشحات

وكان حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، وذلك لإجراء فحوصات طبية للاشتباه بإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مباراة سيمبا التنزاني في إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وخضع الشحات لفحوصات طبية أيضًا للتاكد من عدم وجود كسر أسفل العين خلال التحامه مع مدافع سيمبا التنزاني قبل نهاية اللقاء، الذي أقيم مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، أحرزهما عمرو السولية ومحمود كهربا.