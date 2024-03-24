الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بـ الأهلي في الحصول على توقيع محمد شكري الظهير الأيسر الحالي لسيراميكا لمدة خمس سنوات بعد أن تم إرسال خطاب رسمي لناديه بتفعيل بند إعادته الذي كان ضمن تعاقد بيعه من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن اللاعب سيحصل على الفئة الثانية بتقاضي 8 ملايين جنيه في الموسم وتزيد مليون جنيه كل موسم بجانب بعض المميزات المالية الأخرى في حالة تخطي نسبة مشاركته في المباريات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي نفت أية مفاوضات مع الموريتاني خادم دياو الظهير الأيسر لفريق الهلال السوداني كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن الإدارة أكدت أن الجهاز الفني لم يطلب ضم أي ظهير أيسر جديد، خاصة بعد تفعيل بند استعادة محمد شكري ووجود أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وإمكان تجديد تعاقد على معلول لموسم آخر في حالة الموافقة على شروط النادي التفاوضية.

من جانبه كلف محمود الخطيب رئيس النادي أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بتمثيل النادي في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي الذى سيقام فى ملعب الإمارات الخاص بأرسنال بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

ويحضر المنتدى الذى ينطلق 5 يونيو المقبل أكثر من 300 مشارك من وزراء الرياضة وممثلي الحكومات ولجان أوليمبية ولاليجا وأندية وشركات تسويق رياضية كبرى وقيادات رياضية.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته لمباراة سيمبا التنزاني

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وذلك قبل انطلاق المران.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة 40 دقيقة.

وواصل حسين الشحات، لاعب الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران الجماعي بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني.

وأدى وسام أبو علي تدريبات بدنية متنوعة في الجيم والملعب منفردًا، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

وبدأ أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التدريبي المحدد له بعد جراحة الركبة التي خضع لها مؤخرًا.

وقاد كولر اللاعبين في مران فني متنوع، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بثلاث فرق من اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني على ملعبه يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.