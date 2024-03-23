الخطيب: جميع إمكانياتنا جاهزة لتلبية مطالب الهلال السودانى

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، أن جميع إمكانيات ناديه جاهزة لتلبية أي متطلبات خاصة للأندية السودانية وعلى رأسها الهلال.

وجاءت تصريحات الخطيب للموقع الرسمي للنادي، اليوم السبت، على هامش استقباله لوفد رسمي من نادي الهلال السوداني، مؤكدًا جاهزية ناديه لتلبية أي متطلبات خاصة للنادي السوداني.

وأبدى الخطيب أمنيته بأن تتهيأ الظروف والأجواء لرد الزيارة إلى الهلال في أقرب وقت ممكن.

وأضاف، أن الأهلي لديه علاقات قوية للغاية مع أشقائه من الأندية العربية، وفي مقدمتها الأندية السودانية؛ تجسيدًا للوحدة بين الشعبين المصري والسوداني.

وحرص هشام السوباط، رئيس نادي الهلال، على تقديم العزاء في وفاة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي السابق.

ووجه السوباط الشكر للخطيب ومجلس الإدارة، على حسن الاستقبال، لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على النادي الأهلي، وأعرب رئيس الهلال عن سعادته بالتعاون مع الأهلي في كافة المجالات، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين.