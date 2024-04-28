الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

عروسان
عروسان

"الفستان الأبيض وبدلة العريس".. في لحظة قد يتحول حلم العمر وفرحته التي تشمل العروسين وأسرتيهما وتأخذ منهم ليالي وأيامًا وسنوات للتجهيز لليلة الموعودة، فجأة قد يتحول الفرح لمأتم وينتهي الأمر بمأساة وكارثة.
وفاة عروسين بقنا

زفة العروسة انتهت بكارثة عندما انقلبت سيارة العروسين في ترعة بقرية دندرة بمركز قنا ونتج عن الحادث وفاة العروسين والمصور غرقًا.

العريس


تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد، بانقلاب سيارة في ترعة بقرية دندرة بقنا.

العروس


وأسفر الحادث عن مصرع أحمد عبدالعليم أبوبكر، 20 عامًا، هناء سعيد أبوبكر، 17 عامًا، "العروسين"، ومحمود هاشم الدفاع، 17 عامًا، مصور، انقلبت بهم سيارة في الترعة.

المصور


تم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

مصرع صديقة العروس وإصابة العروسين

وفي محافظة البحيرة، خيمت حالة من الحزن وتحول الفرح لمأتم عقب وفاة صديقة العروس وإصابة العروسين إثر انقلاب السيارة في مياه ترعة الرشيدية.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة الرشيدية التابعة لمركز رشيد، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة العروسين وقائد السيارة.
وبالانتقال والفحص تبين أثناء مرور سيارة زفاف أمام ترعة الرشيدية انقلبت في المجري المائي، وتم انتشال السيارة من المجري المائي، وأسفر الحادث عن وفاة نورهان محمد عبدالله عرفات، 25 عاما، صديقة العروسة، وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لعلاجهم.

العروسان

 

«نيرمين» عروس البحيرة في الجنة

وفي البحيرة، كانت توفيت فتاة تدعى نيرمين رجب، 21 عامًا، عقب يوم من زواجها بسبب اختناقها بالغاز الناجم من تسرب السخان داخل شقتهما بقرية الأتارية لتتحول الفرحة  لدموع وحزن وعويل.

وتبين إصابة عريسها عبدالعزيز محمد، 24 سنة، باختناق، تم نقل ضحية الحادث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، والعريس إلى ذات المستشفى للعلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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