لجنة الانضباط تشعل الأزمة بين اتحاد الكرة والأهلى

أشعلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بعدما استقرت على حفظ شكوى الأهلي وحسين الشحات ضد المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، لقيامه بتقديم شكوى ضد حسين الشحات لدى المحاكم المدنية.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي لمعاقبته للجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب وسط المارد الأحمر، على خلفية تعدي حسين الشحات على الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الموسم الماضي.

ورفضت لجنة الانضباط إصدار أي عقوبة ضد الشيبي، وأخطرت اتحاد الكرة بأنها بصدد إصدار قرار بحفظ الشكوى، خاصة بعد وصول إخطار من الاتحاد الدولي فيفا بأن أزمة الشحات والشيبي أمر داخلي، ولا يخص الاتحاد الدولي، وهو ما جعل لجنة الانضباط تستقر على حفظ الشكوى، خاصة أنها لا ترى أي مشكلة في لجوء الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع الشحات.

وتسود حالة من الغضب في اتحاد الكرة ضد لجنة الانضباط لرفضها إصدار عقوبة ضد الشيبى، لتهدئة الأزمة المشتعلة مع الأهلي الذي يرى أن الشحات تمت معاقبته من اتحاد الكرة ونادى الأهلي ولا يوجد مبرر آخر للشيبي بشكواه في المحاكم المدنية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الانضباط ألقت بالمسئولية على لجنة المسابقات، التي عاقبت الشحات بالإيقاف مباراتين فقط بعد تعديه على الشيبي، وحسب لجنة الانضباط فإنه كان يجب توقيع عقوبة مغلظة عليه تعكس الجرم الذي اقترفه اللاعب في حق زميله داخل الملعب.

وشهدت الساعات الماضية حالة من التصعيد ضد اتحاد الكرة بسبب عدم الفصل في أزمة الشحات والشيبي.

ويحاول اتحاد الكرة إيجاد مخرج للأزمة يرضي محمد الشيبى وبيراميدز ويحد من غضب الأهلي.