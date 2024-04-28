صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

حصل "الدستور" على صور العروسين ضحيتي انقلاب سيارة الزفة، داخل ترعة بقرية دندرة في مركز قنا.



وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد، بانقلاب سيارة في ترعة بقرية دندرة بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع العروسين أحمد عبدالعليم أبوبكر، 20 عامًا، وهناء سعيد أبوبكر، 17 عامًا، ومحمود هاشم الدفاع، 17 عامًا، مصور، حيث انقلبت بهم سيارة في الترعة.



تم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق، صرف 3 من أقارب المجني عليهم من سراي النيابة بعد أخذ أقوالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروف ملابساتها وصولًا إلى حقيقتها وبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق أحد مهندسي الوحدة المحلية لقرية دندرة لمعاينة مكان وقوع الحادث وتقدير قيمة تلفيات المال العام إن وجدت، ويوالي الاستعلام عن سائق السيارة ويطلب لجلسة تحقيقات عاجلة، ويستمر التحفظ على السيارة داخل مركز شرطة قنا، لحين صدور قرار آخر بشأنها.

كما قررت جهات التحقيقات، عرض سائق السيارة على لجنة لأخذ عينة بول لتحليلها، وبيان إذا ما كان يتعاطي أي أنواع مخدرة من عدمه.