عاصفة ترابية تضرب محافظة قنا.. رياح وغيوم وأتربة وانخفاض درجات الحرارة

ضربت عاصفة ترابية محافظة قنا، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، وذلك وسط حالة من الغيوم والأتربة والرياح التي سيطرت على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة التسع، فيما قد شهدت المحافظة حالة من الانخفاض في درجات الحرارة بعد موجة الحر التي استمرت طوال الـ3 أيام الماضية.



فيما قد أعلنت محافظة قنا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن موجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية، وذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدء من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير.

وكلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، وتكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.