الأربعاء 28 فبراير 2024
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الإنجيلية تحتفل بجائزة "صموئيل حبيب" للتميز في العمل التطوعي

جريدة الدستور

تنظم الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الإنجيلية مساء اليوم، حفل توزيع جوائز "صموئيل حبيب" للتميز في العمل التطوعي، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

ويشارك في الاحتفالية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويتضمن فقرات عديدة من بينها فيلم تسجيلي عن الجائزة ودورها في دعم العمل التنموي والتطوعي بمصر.

من هو صاحب جائزة “صموئيل حبيب” للتميز بالعمل التطوعي؟

‬وُلِد‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬1928‭.‬،ثم ‬نال‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬اللاَّهوتية‭ ‬1950‭.‬،و ‬سيِّمَ‭ ‬قسًّا‭ ‬متفرغًا‭ ‬للنشر‭ ‬المسيحي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬نوفمبر‭ ‬1951‭.‬

كما‭  ‬نال‭ ‬درجة‭ ‬الليسانس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعيَّة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالقاهرة،  كما درس‭ ‬اللغات‭ ‬الشرقيَّة‭ ‬بنفس‭ ‬الجامعة‭ (‬1951-1952‭) ‬ومعادلة‭ ‬الليسانسيَّة‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الجامعة‭ ‬أيضـًا‭ (‬1952-1953‭).‬، و‭  ‬نال‭ ‬درجة‭ ‬الماچستير‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سيراكيون‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬برسالة‭ ‬موضوعها‭: ‬الصحافة‭ ‬المقروءة‭ ‬للمُتعلِّمين‭ ‬الجُدد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭ ‬1955‭.‬

 ‬كما‭ ‬نال‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬اللاَّهوت‭ ‬الاجتماعيِّ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬1982.‬‭   ‬، عمل‭ ‬مع‭ ‬أوَّل‭ ‬برنامج‭ ‬لمحو‭ ‬الأُمِّيَّة‭ ‬طُبِّق‭ ‬في‭ ‬صعيد‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الخمسينات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نزلة‭ ‬حرز‭ ‬بالمنيا،‭ ‬ثُمَّ‭ ‬طوَّره،‭ ‬وأقام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬المصاحبة‭ ‬له،‭ ‬وعبر‭ ‬قُرابة‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬القبطيَّة‭ ‬الإنجيليَّة‭ ‬للخدمات‭ ‬الاجتماعيَّة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مؤسَّسات‭ ‬العمل‭ ‬الأهليِّ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

و ‬أصدر‭ ‬أول‭ ‬مجلَّة‭ ‬مصريَّة‭ ‬تُعنَى‭ ‬بمتابعة‭ ‬المتعلِّمين‭ ‬الجدد‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يرتدُّوا‭ ‬للأميَّة‭ ‬وهي‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬النور‮»‬‭ ‬1956‭.‬

و ‬اختاره‭ ‬المجلس‭ ‬القوميُّ‭ ‬للكنائس‭ ‬الأمريكيَّة‭ ‬باعتباره‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬شخصيات‭ ‬عالميَّة‭ ‬معنيَّة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الأميَّة‭ ‬وتم‭ ‬تكريمه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الدوليّ‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأميّة‭ ‬1990‭.‬

كما  ‬أعدَّ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬لتدريب‭ ‬القيادات‭ ‬التطوعيَّة‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬عدَّة‭ ‬مؤلَّفَات‭ ‬متخصِّصَة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصَّدد،‭ ‬وقد‭ ‬تُرجِم‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬العربيَّة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجليزيَّة‭ ‬والأُرديَّة‭ وهو،   ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المسيحيِّ‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأسرة،‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬دعوته‭ ‬في‭ ‬ندوات‭ ‬عقدت‭ ‬خلال‭ ‬الستينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تبعها‭ ‬بإصدار‭ ‬كتابين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬هما‭: ‬تنظيم‭ ‬النسل‭: ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مسيحيَّة؛‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأسرة‭.‬

 ‬اهتمَّ‭ ‬بدور‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬فعقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬لرجال‭ ‬الدين،‭ ‬الإسلامي‭ ‬والمسيحي،‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬التنمية،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬عليه‭ ‬مُنتَدى‭ ‬حوار‭ ‬الثقافات‭ ‬بالهيئة‭ ‬1992‭ ‬والذي‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬برامجه‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬مع‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعات‭ ‬والـمُثَقَّفِين‭ ‬والإعلاميِّين‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬القوميَّة‭ ‬والفكريَّة‭.‬

 ‬انتُخِبَ‭ ‬أمينًا‭ ‬عامًّا‭ ‬لسنودس‭ ‬النيل‭ ‬الإنجيليِّ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1966‭ - ‬1983‭. ‬وإبَّان‭ ‬توليه‭ ‬هذه‭ ‬المسئوليَّة‭ ‬قام‭ ‬بالإعداد‭ ‬لاحتفالات‭ ‬الكنيسة‭ ‬الإنجيليّة‭ ‬بمرور‭ ‬125‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وفي‭ ‬أثناء‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬تمَّ‭ ‬منح‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬الفخرية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬مكسنجهام‭ ‬بأمريكا‭ ‬وذلك‭ ‬عام‭ ‬1980‭.‬

 ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬اتحاد‭ ‬مراكز‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬1971،‭ ‬والرابطة‭ ‬العالميّة‭ ‬للإعلام‭ ‬المسيحيِّ،‭ ‬وظلَّ‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬لجنتها‭ ‬التنفيذيّة‭ ‬من‭ ‬1977‭ ‬وحتّى‭ ‬1986‭.‬

 ‬كان‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المساعدات‭ ‬الكنسيَّة‭ ‬واللاجئين‭ ‬والخدمات‭ ‬العالمية‭ ‬بمجلس‭ ‬الكنائس‭ ‬العالميّ‭ ‬1977‭ - ‬1983،‭ ‬وعضوًا‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬صحّة‭ ‬التربية‭ ‬بنفس‭ ‬المجلس‭ ‬1992‭ - ‬1997‭.‬

الهيئة القبطية الاجتماعية التابعة للكنيسة الإنجيلية للتميز في العمل التطوعي الدكتورأندريه زكي الاحتفالية وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات عديدة

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