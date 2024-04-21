الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

ركلة جزاء سيلفا
ركلة جزاء سيلفا

تحدث البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، لأول مرة عن ركلة الجزاء الضائعة أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاع سيلفا ركلة جزاء أمام ريال مدريد بشكل غريب حيث تصدى لها الأوكراني لونين حارس الريال بسهولة في اللقاء الذي تأهل فيه النادي الملكي لنصف النهائي بركلات الترجيح 4-3.

وقال سيلفا في تصريحات بعد لقاء تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد: “في الأساس  كان لدي خياران، كان في ذهني التسديد في أحد الجانبين، لن أخبرك أيهما يسار أو يمين أو التسديد في الوسط، كنت أنتظر، أردت أن أكون صاحب التسديدة الثانية أو الثالثة لرؤية رد فعل الحارس في أول ركلة أو أول ركلتين ولاحظت أنه يتحرك مبكرًا لذلك اعتقدت أن التسديد في الوسط خيار جيد”.

وأضاف: “خلال لحظات الضغط على الحراس فإنهم في 99% من الوقت يتحركون فيها مبكرًا، لكن لونين اختار عدم التحرك وهذا يُحسب له، عمل عظيم منه”.

وأتم: “هذا ما حدث، وهذا كان قراري في كل الأحوال، التأخير الذي حدث قبل ضربة الجزاء لم يؤثر عليّ”.

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