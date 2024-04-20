برناردو سيلفا يقود السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي

قاد برناردو سيلفا فريق مانشستر سيتي لتحقيق فوزا صعبا على تشيلسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية ليلتقي مع الفائز من مواجهة الغد بين مانشستر يونايتد وكوفينتري سيتي.



أحداث الشوط الأول

الشوط الأول جاء متوسط المستوى، حيث حاول كل فريق تسجيل هدفًا في شباك الآخر لكن باءت محاولات الفريقين بالفشل.

وفي الدقيقة الثامنة، نوني مادويك لاعب تشيلسي حاول إرسال كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء ابعدها دفاع مانشستر سيتي إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 14 أضاع السيتي الهدف الأول بعد تمريرة من كيفين دي بروين وضعت فيليب فودين في انفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس بيتروفيتش ثم ارسل كرة عرضية أبعدها مارك كوكوريا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 20 تسديدة من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بكيفين دي بروين ولكنه كان متسللا.

في الدقيقة 30 كرة عرضية من مارك كوكوريا لاعب تشيلسي من جهة اليسار ارتطمت ببرناردو سيلفا ووصلت سهلة للحارس أورتيجا.

تسديدة من نوني مادويك لاعب تشيلسي من يمين منطقة الجزاء ردت من مدافع مانشستر سيتي جون ستونز.

في الدقيقة 37، تسديدة أرضية زاحفة من كول بالمر لاعب تشيلسي من يمين منطقة الجزاء ابعدها حارس مانشستر سيتي أورتيجا من أسفل يمين مرماه.



أحداث الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني كان هناك نشاط من جانب فريق تشيلسي على أمل مباغتة السيتي بهدف.

وشهدت الدقيقة 47 تسديدة من نوني مادويك لاعب تشيلسي من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 49 انفراد تام بالمرمى من نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي انهاه بتسديدة ارضية زاحفة أبعدها أورتيجا من أسفل يسار مرماه.

تسديدة ارضية زاحفة من فيليب فودين لاعب مانشستر سيتي من داخل منطقة الجزاء ابعدها بيتروفيتش حارس تشيلسي من أسفل يمين مرماه.

بطاقة صفراء من نصيب جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي بعد اعتراض على حكم المباراة.

كرة عرضية من برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي من جهة اليمين ابعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 69، جيريمي دوكو مر يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها بيتروفيتش حارس تشيلسي من أسفل يمين مرماه.

تسديدة من نوني مادويك لاعب تشيلسي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات مانشستر سيتي.

في الدقيقة 81 كرة عرضية من مانويل أكانجي من يمين منطقة الجزاء قابلها جوليان ألفاريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح بيرناردو سيلفا في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 بعد تمريرة من دوكو وصلت إلى كيفين دي بروين المنطلق يسار منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية ابعد الحارس بيتروفيتش فوصلت إلى بيرناردو سيلفا يمين منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة ارتطمت بمدافع تشيلسي مارك كوكوريا وسكنت أسفل يسار المرمى.

بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد تدخل قوي على إنزو فيرنانديز في منتصف الملعب.

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