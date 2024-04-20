السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يتفوق على تشيلسى فى تاريخ المواجهات بـ"كأس الاتحاد"

مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق اليوم، السبت، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتى وتشيلسى فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، في نصف نهائي أقدم البطولات على الإطلاق، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجلي، في الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي قبل القمة المرتقبة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 138 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في جميع المسابقات.

- والتقى الفريقان في 137 مباراة، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 51 مباراة، مقابل 56 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 30 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 189 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 194 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فقد تقابل الفريقان في 7 مباريات، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين فقط لفريق تشيلسي.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف من لاعبي تشيلسي.

- وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023 /2024، انتهت كلاهما بالتعادل الإيجابي.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بنتيجة 4-4، وكذلك مباراة الدور الثاني بالتعادل بنتيجة 1-1.

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مشوار مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وبدأ فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ثم فاز على توتنهام بهدف نظيف، وبعدها تغلّب على لوتون تاون بنتيجة 6-2، قبل أن يتخطى نيوكاسل يونايتد في الدور ربع النهائي بثنائية دون رد.

أما فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فقد بدأ البطولة من الدور الثالث واستطاع الفوز على بريستون، ثم تعادل سلبيًا مع أستون فيلا في الدور الخامس ولكنه فاز في مباراة الإعادة بنتيجة 3-1، ثم تغلّب على ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، قبل أن يتخطى ليستر سيتي في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2.

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