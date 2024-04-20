صدام نارى بين مانشستر سيتى وتشيلسى فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

يصطدم مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي، على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، في نصف نهائي أقدم البطولات على الإطلاق، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق القمة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، في الساعة السادسة والربع مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتى يصطدم بتشيلسى فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يدخل المباراة برغبة الثأر والانتقام، من خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا وخسارة لقبه بعد توديع البطولة من ربع النهائي على يد الملكي ريال مدريد بركلات الترجيح، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام المنتفض فريق تشيلسي.

حلم مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية للموسم الثاني تواليًا تبخر على يد العملاق الإسباني، لكن كتيبة بيب جوارديولا ستكون عازمة على المحافظة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

أما تشيلسي، فيتوجه إلى ويمبلي بعدما اكتسح إيفرتون الأسبوع الماضي بسداسية نظيفة، الانتصار الذي أدى لتمديد سلسلته الخالية من الهزائم إلى 8 مباريات في جميع المسابقات.

ويعيش فريق تشيلسي حاليًا أفضل فتراته بقيادة الفتى الذهبي كول بالمر، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل للدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.

بينما خطف تشيلسي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تخطى عقبة ليستر سيتي بنتيجة 4-2.