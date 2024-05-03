يهتم متابعي كرة القدم بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-5-2024، سواء للدوريات المحلية أو الأجنبية، والتي يتم بثها عبر القنوات المشفرة، ومع استمرار بطولات الدوريات الأجنبية وأيضًا الدوري المصري، تعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم

المباراة البطولة التوقيت القنوات الناقلة الملعب العين ضد الوحدة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 7:45 pm أبوظبي الرياضية محمد بن زايد اليابان ضد أوزبكستان نهائي كأس آسيا تحت 23 18:30 بي ان سبورتس استاد جاسم بن حمد بنادي السد التعاون ضد الهلال دوري روشن السعودي 6:00 pm SSC السعودية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية أبها ضد الاتحاد دوري روشن السعودي 9:00 pm SSC السعودية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) الاتفاق ضد الفيحاء دوري روشن السعودي 21:00 SSC السعودية استاد الأمير محمد بن فهد لوتون تاون ضد إيفرتون بريميرليج 10:00 pm beIN Sports كينلورث رود الأهلي ضد الحسين دوري أردني للمحترفين 6:00 pm الأردن الرياضية _ العقبة ضد شباب الأردن دوري أردني للمحترفين 8:45 pm الأردن الرياضية _ القادسية ضد النصر دوري زين الكويتي 7:00 pm منصة شاشا _ النجف ضد الطلبة دوري نجوم العراق لم يحدد العراقية الرياضية النجف الميناء ضد النفط دوري نجوم العراق لم يحدد العراقية الرياضية مدينة البصرة الرياضية الكهرباء ضد الشرطة دوري نجوم العراق لم يحدد العراق الرياضية التاجي نوروز ضد القاسم دوري نجوم العراق لم يحدد العراق الرياضية _ نفط الجنوب ضد نفط الوسط دوري نجوم العراق لم يحدد العراق الرياضية الزبير خيتافي ضد أتلتيك بيلباو دوري إسباني لا ليغا 10:00 pm beIN Sports كولسيوم الفونسو بيريز تورينو ضد بولونيا دوري إيطالي سيريا آ 21:45 AD Sports Premium أولمبيكو دي تورينو هوفنهايم ضد ار بي ليبزيج 9:30 beIN Sports راين نيكار أرينا بشكتاش ضد ريزيسبور دوري تركي ممنتز 8:00 بي ان سبورتس بيشكتاش بارك

موعد مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو المقبل، وأذا فاز النادي الأهلي بالمباراة يكون التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وصعد النادي الأهلي بعد أن فاز على مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

يمكن لمتابعي المباراة مشاهدتها خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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