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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم متابعي كرة القدم بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-5-2024، سواء للدوريات المحلية أو الأجنبية، والتي يتم بثها عبر القنوات المشفرة، ومع استمرار بطولات الدوريات الأجنبية وأيضًا الدوري المصري، تعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-5-2024 والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم

المباراةالبطولةالتوقيتالقنوات الناقلةالملعب
العين ضد الوحدةنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي7:45 pmأبوظبي الرياضيةمحمد بن زايد
اليابان ضد أوزبكستاننهائي كأس آسيا تحت 2318:30بي ان سبورتساستاد جاسم بن حمد بنادي السد
التعاون ضد الهلالدوري روشن السعودي6:00 pmSSC السعوديةاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
أبها ضد الاتحاددوري روشن السعودي9:00 pmSSC السعوديةاستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)
الاتفاق ضد الفيحاءدوري روشن السعودي21:00SSC السعوديةاستاد الأمير محمد بن فهد
لوتون تاون ضد إيفرتونبريميرليج10:00 pm beIN Sportsكينلورث رود
الأهلي ضد الحسيندوري أردني للمحترفين6:00 pmالأردن الرياضية_
العقبة ضد شباب الأردندوري أردني للمحترفين8:45 pmالأردن الرياضية_
القادسية ضد النصردوري زين الكويتي7:00 pmمنصة شاشا_
النجف ضد الطلبةدوري نجوم العراقلم يحددالعراقية الرياضيةالنجف
الميناء ضد النفطدوري نجوم العراقلم يحددالعراقية الرياضيةمدينة البصرة الرياضية
الكهرباء ضد الشرطةدوري نجوم العراقلم يحددالعراق الرياضيةالتاجي
نوروز ضد القاسمدوري نجوم العراقلم يحددالعراق الرياضية_
نفط الجنوب ضد نفط الوسطدوري نجوم العراقلم يحدد العراق الرياضيةالزبير
خيتافي ضد أتلتيك بيلباودوري إسباني لا ليغا10:00 pm beIN Sportsكولسيوم الفونسو بيريز
تورينو ضد بولونيادوري إيطالي سيريا آ21:45AD Sports Premiumأولمبيكو دي تورينو
هوفنهايم ضد ار بي ليبزيج 9:30beIN Sportsراين نيكار أرينا
بشكتاش ضد ريزيسبوردوري تركي ممنتز8:00بي ان سبورتسبيشكتاش بارك

 

 

 

 

موعد مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

 

تم تحديد موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو المقبل، وأذا فاز النادي الأهلي بالمباراة يكون التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

 

وصعد النادي الأهلي بعد أن فاز على  مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

 

يمكن لمتابعي المباراة مشاهدتها  خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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