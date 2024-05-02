موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقي فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسيبر، في "ديربي لندن" على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة 26 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام في ديربي الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو – تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – مارك كوكوريلا.

خط وسط الملعب: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجر – ميخاليو مودريك – نوني ماوديكي.

في خط الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة تشيلسي في ديربي الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: إيمرسون رويال – كريستيان روميرو – فان دي فين – اودي.

خط وسط الملعب: إيف بيسوما – رودريجو بينتاكور – ماديسون.

في خط الهجوم: سون هيونج مين – تيمو فيرنر – كولوسفكي

ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.