صراع ناري بين تشيلسي وتوتنهام في ديربي الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسيبر، في "ديربي لندن" على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

تشيلسي يتحدى توتنهام في ديربي الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاستعادة نغمة الانتصارات، في محاولة لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدماتلقى هزيمة قاسية ومُذلة أمام أرسنال بخماسية نظيفة، قبل أن يتعادل مع أستون فيلا بنتيجة 2-2، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة للاقتراب من المربع الذهبي مجددًا، أو الحفاظ على مركزه المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، ثم تلقى هزيمة جديدة أمام أرسنال بنتيجة 2-3، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الثامن بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "توتنهام هوتسبير"، قد انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-1.