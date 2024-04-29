الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بكلمات مؤثرة.. تياجو سيلفا يعلن رحيله عن تشيلسى نهاية الموسم

تياجو سيلفا
تياجو سيلفا

أعلن نادي تشيلسي الانجليزي، رحيل مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب تياجو سيلفا ضمن صفوف تشيلسي منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في صيف 2020 في صفقة انتقال حر، وينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي فيديو وداعي لتياجو سيلفا، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "تشيلسي يعني الكثير لي، جئت إلى هنا بنية البقاء لعام واحد وانتهى بي الأمر بالبقاء 4 مواسم".

وأضاف: "النادي يعني الكثير لعائلتي أيضًا، أبنائي يلعبون لتشيلسي، إنه مصدر فخر بالنسبة لنا أن نكون جزء من عائلة تشيلسي".

وأردف: "أتمنى أن يكمل أبنائي مسيرتهم الاحترافية هنا -يقصد تشيلسي- في نادي الانتصارات الذي يتمنى العديد من اللاعبين اللعب له".

واستكمل: "دائمًا ما قدمت كل ما لدي ولكن لسوء الحظ كل شيء له نهاية ووسط ونهاية وهذا لا يعني أنها نهاية حاسمة، أتمنى أن أترك الباب مفتوح وأن أعود في المستقبل القريب للنادي وإن كان في دور آخر".

وأكمل: "أريد أن أقول شكرًا لكم، بكل وضوح عندما بدأت هنا كان خلال الجائحة ولم يكن هناك أي جماهير في امللعب ولكن من خلال وسائل التواصل لقد أصلبح أمرًا خاصًا لي، وعندما بدأت الجماهير في العودة للملاعب وعادت الحياة بدأت أن أشعر بالكثير من التأثر والاحترام لقصتي وبدايتي هنا".

واستطرد: "من الصعب أن نقول وداعًا في الظروف العادية، ولكن عندما يكون هناك حب متبادل تكون الأمور أكثر صعوبة، ولكن أن تكون مشجعًا لتشيلسي ستكون كذلك دائمًا".

وأنهى: "الطريقة التي جئت بها إلى النادي، والدعم الذي حصلت عليه، وصلت إلى هذا النادي كواحد من القادة حتى عندما لم أكن أشعر بذلك، بعد أن وصلت كرجل جديد، من الصعب دائمًا التأقلم ولكن يومًا تلو الآخر تأقلمت مع الفريق وأصبحت واحدًا من المجموعة، وفرانك لامبارد لعب دورًا كبيرًا في ذلك، أنا ممتن له على ذلك".

وبدأ تياجو سيلفا مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي فلومينيسي البرازيلي تحت 20 عامًا وانتقل منه لفريق بيدرابرانسا فوتبول البرازيلي في صيف 2002، ثم انضم لنادي يوفينتود في يناير 2004 ومنه إلى بورتو البرتغالي في تشاء 2005 ولعب 6 أشهر للفريق قبل الانضمام لنادي دينامو موسكو الروسي وبعدها أعير لنادي فلومينينسي في يناير 2006 ثم انضم بشكل نهائي للفريق في يناير 2007 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي ميلان الإيطالي في شتاء 2009 ولعب 3 مواسم ونصف ثم انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2012 ولعب 8 مواسم للفريق قبل الانتقال لتشيلسي.

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