دوري نايل.. طلائع الجيش يواجه مودرن فيوتشر في مباراة دخول المربع الذهبي

يحل طلائع الجيش ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد السلام في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المركز العاشر في جدول دوري نايل برصيد 25 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 18 هدفًا ودخل مرماه 14 هدفا .

مودرن فيوتشر لم يخسر في أخر 4 مباريات

وجمع مودرن فيوتشر 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المصري وفاركو والتعادل مع الإسماعيلي والداخلية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 والتساوي مع الجونة وسموحة في المركز السادس .

وحرص تامر مصطفى خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة وطالبهم بمواصلة حصد النقاط للاقتراب من المربع الذهبي.

طلائع الجيش وطموح المربع الذهبي

على الجانب الأخر، يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الثامن برصيد 27 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا .

وبعد أربعة تعادلات متتالية مع الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية وبيراميدز حقق طلائع الجيش انتصارين على البنك الأهلي وانبي ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والوصول للنقطة 30 والتقدم للمركز الرابع .

وطالب عبدالحميد بسيوني لاعبي طلائع الجيش بمواصلة الانتصارات ودخول المربع الذهبي وأكد لهم أن المباراة صعبة وتحتاج لجهد وتركيز طوال الـ90 دقيقة.

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم وليد عبدالرازق حكما رابعًا ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.