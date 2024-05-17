الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كيان تعليمى وهمى فى الغربية

قوات الأمن
قوات الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بمحافظة الغربية، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات - مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان - 2 أكلاشيه - 2 دفتر تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلي بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية محافظة الغربية كيان تعليمى جرائم الأموال العامة كيان تعليمي وهمي

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