الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي التالية أمام الجونة، بمسابقة دوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو كل ما يريده متابعي وعشاق الساحرة المستديرة معرفته، في رحلة المارد الأحمر المستمرة للحفاظ على لقبه المحلي، بالتوازي مع الأميرة السمراء "بدوري أبطال إفريقيا".

موعد مباراة الأهلي والجونة بدوري نايل

يستضيف المارد الأحمر نظيره الجونة، في تمام السابعة مساء السبت المقبل 4 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الواحدة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة بدوري نايل 

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة المارد الأحمر والفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء السبت المقبل.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت في وقت سابق من العام الماضي 2023، على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

سجل للمارد الأحمر موديست، بينما ادراك التعادل للفريق الساحلي أحمد بلحاج.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 24 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

ويمتلك الأهلي، 8 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية، وطلائع الجيش وبيراميدز، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، من الجولات التاسعة والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

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الأهلي يسقط الإسماعيلي

نجح المارد الأحمر، في إسقاط نظيره الدراويش، أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العشرون بدوري نايل.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو وإمام عاشور، بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد، عن طريق عبدالرحمن مجدي، من ضربة جزاء.

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