الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بدون راحة.. الأهلي يستعد لمواجهة الجونة.. وفحص طبي لكهربا وعبدالقادر وهاني

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش دون راحة؛ استعدادًا لمواجهة الجونة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية، في ظل ضيق الوقت ما بين مباراة الإسماعيلي والجونة، لاسيما بعد الفوز علي الدراويش مساء أمس الأبعاء، بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل الحفاظ على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين قبل خوض مباراتى الذهاب والإياب ببطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

في المقابل، يخضع الثنائي محمد هاني وأحمد عبدالقادر لاعبا الفريق الأول لفحص طبي على هامش المران اليوم، بعد إصابتهما في لقاء الإسماعيلي الذي أقيم مساء أمس على استاد برج العرب.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول، أن محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم أثناء مباراة الإسماعيلي، وأن حالة اللاعب مطمئنة، لكنه سوف يخضع لفحص طبي جديد اليوم للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة.

وأشار طبيب الفريق، إلى أن أحمد عبدالقادر تعرض لألم في العضلة الخلفية لم يستكمل بسببه مباراة الإسماعيلي، حيث اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية أثناء الشوط الأول وسوف يخضع لفحص طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة.

فحص طبي على ركبة كهربا 

من جانبه، اشتكى محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، وذلك على هامش فترة الإحماء التي خاضها العناصر التي لم تشارك في لقاء الإسماعيلي من إصابة بسيطة في الركبة ومن المقرر أن يخضع إلى فحص طبي في مران الفريق لحسم موقفه من لعب لقاء الجونة.

الاهلى الجونة الاسماعيلى كولر محمد هاني أحمد جاب الله

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