طاقم تحكيم مصري.. موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

ساعات قليلة للغاية تكاد تعد على أصابع الأيدى الواحدة، عن قمة الأسبوع العشرون من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها، هو كل ينتظره عشاق الديربيات والكلاسيكات.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل.

ويدخل المارد الأحمر مواجهة الليلة، منتشيا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي، في انجاز تاريخي يحسب للأهلي، على حساب مازيمبي الكونغولي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي بدوري نايل

تنقل قمة الأهلي والإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى شبكات قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الأهلي والإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل، برصيد 21 نقطة، بواقع 11 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 8 مؤجلات أخرى، أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية، وبيراميدز وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، من الجولات التاسعة والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر على الترتيب.

وحقق المارد الأحمر، الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، وهزيمتين.

أما الإسماعيلي، يتواجد في المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، بواقع 4 انتصارات و7 تعادلات، و8 هزائم.

طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والأهلي بدوري نايل

يقود قمة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي يقوده الدولي أحمد الغندور للساحة، ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، ويوسف البساطي حكم مساعد ثان، ومبروك نبيل حكم رابع، وطارق مجدي حكم تقنية فيديو، ومصطفى الشهدي حكم مساعد تقنية فيديو.

الأهلي يتفوق على الإسماعيلي بالدور الأول

نجح المارد الأحمر، في التفوق على نظيره الإسماعيلي، خلال مواجهة الدور الأول بينهما بنتيجة 3/1.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين وحسين الشحات، بينما أحرز هدف الدراويش الوحيد ياو أنور، مهاجم البنك الأهلي الحالي.