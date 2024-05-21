الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 جثث.. أسماء ضحايا حادث "معدية أبوغالب"

اهالي الضحايا في
اهالي الضحايا في موقع الحادث

حصل "الدستور" على أسماء 19 من الضحايا والناجين في حادث معدية أبو غالب، الذي وقع اليوم الثلاثاء، إثر سقوط سيارة "ميكروباص" من المعدية في نهر النيل.

المتوفيات في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: جنا إيهاب 15 سنة وتهاني السيد 40 سنة وجنا أحمد 13 سنة، وروضة رجب، وشهد محمد 15 سنة، وملك عادل 14 سنة، ويسرى مجدي، وهاجر أحمد، وروان رمضان، وآلاء رمضان 15 سنة. 

أما الناجيات من الحادث وعددهن 9 فتيات، وهن: ميادة رمضان 17 سنة، وأميرة ضياء 12 سنة، وجومانة عرفة 13 سنة، وسميرة عبدالعزيز 36 سنة، وصبحية صلاح 49 سنة، وسماح وحيد 20 سنة، ونسمة محمد 14 سنة، وحبيبة دياب 17 سنة، وجنات أحمد 14 سنة، وتم نقل اثنين منهن للمستشفى الشيخ زايد لاصابتهن في الحادث. 

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التحفظ على سائق الميكروباص الغارق في حادث معدية أبو غالب

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انتشال 6 جثث من ضحايا حادث معدية أبو غالب (صور)

سقطت سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب، في المياه، من على متن معدية أبوغالب، التي تقل السيارات والمواطنين المتنقلين بين محافظتي المنوفية والجيزة، اليوم الثلاثاء.

استغاثات لإنقاذ الركاب

واستغاث العديد من المواطنين عبر العديد من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ السيارة ومن بداخلها من ركاب.

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