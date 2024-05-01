الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيلة مباراة الأهلى والإسماعيلى المتوقعة فى الدورى المصرى 2024 وترتيب الفريقين

الأهلى والإسماعيلى
الأهلى والإسماعيلى

تصدرت تشكيلة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2024 "دوري نايل" قائمة بحث واهتمام قطاع من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والدول العربية، خاصة مشجعي المارد الأحمر والدراويش.

 

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري 2024 مساء الأربعاء الموافق 1 مايو، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتقام مباراة الشياطين الحُمر والدراويش في محافظة الإسكندرية على ملعب برج العرب.

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معالم تشكيل الأهلى الأخير استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

ترتيب الأهلي في الدوري قبل مباراة الإسماعيلي

ويدخل الأهلي مباراته أمام الإسماعيلي، منتشيًا بالفوز الأخير على مازيمبى بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الترجى التونسى يوم 18 مايو المقبل.

 

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الممتاز، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضها المارد الأحمر في المسابقة حتى الآن، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات، وهزيمتين.

 

ترتيب الإسماعيلي في الدوري قبل مباراة الأهلي 

في المقابل يقع فريق نادي الإسماعيلي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، بواقع 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى الدراويش الهزيمة في 8 مباريات.

 

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلى في الدورى

ومن المتوقع أن يستقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيلة الأتية خلال مواجهة الإسماعيلي:-

  • مصطفى شوبير، في حراسة المرمى.
  • وفي خط الدفاع كلًا من "رامى ربيعة ومحمود متولى وعمر كمال عبدالواحد"
  • ويتمركز في خط الوسط "على معلول وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وأليو ديانج"
  • ويقود الهجوم "أحمد عبدالقادر وبيرسى تاو ووسام أبوعلى".

 

تشكيلة الإسماعيلي المتوقعة أمام الاهلي في الدوري الممتاز المصري

في السياق ذاته، من المتوقع أن يدفع إيهاب جلال، المدير الفنى للدراويش، بالتشكيلة التالية في مواجهة الأهلي:- 

  • أحمد عادل عبدالمنعم، في حراسة المرمى.
  • وفي خط الدفاع"محمد نصر ومحمد الدسوقى ومحمد بيومى وحازم سكر".
  • وفي خط الوسط "حمدى النقاذ ومحمد مخلوف ومحمد حسن".
  • ويقود الهجوم "عبدالرحمن مجدى وأحمد الشيخ ونادى فرج".
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