معالم تشكيل الأهلى الأخير استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

تغادر حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي الإسكندرية، للمبيت عقب المران اليوم الثلاثاء للدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز علي ستاد برج العرب.

قائمة اللاعبين الذي سيدخلون المعسكر

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة محمد الشناوي وأليوديانج ومروان عطية بينما يحسم مصير ياسر إبراهيم علي هامش جلسة المدرب مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بينما تشهد استمرار غياب خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو رؤية فنية.

ويدرس كولر الاعتماد علي تشكيل الفريق أمام الإسماعيلى المكون من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ورامى ربيعه ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول واحمد نبيل كوكا واكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسى تاو واحمد عبدالقادر ووسام أبوعلي.

وسيتواجد فى القائمة مروان عطية بعد تعافيه الكامل من الإصابة بينما سيكون الدفع بياسر إبراهيم قبل الدفاع بشكل تدريجي فى المباريات لتجهيزه لنهائى دورى أبطال إفريقيا.

كولر يدرس منح الأساسين راحة بعد عودة المصابين

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد فكر في منح الراحة لبعض اللاعبين الأساسين أمثال رامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا والسولية بعدما استعادة الفريق قوته الضاربة بعودة كل ومروان عطية وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي رغم شكوته بشد خفيف في السمانة وتجهيزهم لمباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدورى علي إستاد ج العرب بالإسكندرية.

وكان كولر قد استبعدهم من مواجهة مازيمبى الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل منحهم فترة أكبر لاستعادة لياقتهم البدنية والتعافي من الإصابة بشكل نهائي والمشاركة في أي مباراة مقبلة.

جلسة مع الجهاز المعاون للتشاور حول خطة مباراة الدراويش

ويعقد المدير الفني للأهلي جلسة مع الجهاز المعاون للتشاور حول خطة مباراة الدراويش، والتشكيل الذي يخوض به اللقاء بعد الاطمئنان علي إمام عاشور وجاهزية الشحات للوقوف علي مستوي اللاعبين واستعادة الانتصارات المحلية وتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري قبل خوض باقي مبارياته المؤجلة بسبب انشغاله بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.