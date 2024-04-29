الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا بالإسكندرية استعدادًا لمباراتى الأهلى وفاركو

الاسماعيلى
الاسماعيلى

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدن بالنادى الإسماعيلي، غدًا الثلاثاء، داخل معسكر مغلق بالإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراتى الأهلي وفاركو في الأسبوعين العشرين والحادي والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، المحدد موعدهما 1و4 مايو المقبل باستاد برج العرب.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، على تنفيذ اللاعبين تدريبات قوية خلال مران اليوم، قبل اختيار القائمة التى ستتواجد فى المعسكر.

شهد مران اليوم مشاركة كل من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد نصر وحمادة صلاح وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى وحمدي النقاز ونادر فرج ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد حسن وعماد حمدي ومحمد عبدالسميع وعبدالرحمن الدح وعمر الساعي ومروان حمدي وعبدالرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني خالد النبريص وباسم مرسي وأحمد الشيخ وعلي الملواني.

استغرق المران الرئيسى الذى خاضه اللاعبون 60 دقيقة، اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية، وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع لاعبى الفريق الكبار والصاعدين.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي وضع برنامجا لتأهيل محمد هاشم، فيما لا يزال الثنائي كريم عرفات وأحمد محسن يخوضان تدريبات منفردة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعودتهما للانتظام في التدريبات الجماعية مع زملائهما.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، واهتزت شباكه 22 مرة وله 18هدفًا، ويحتاج لمزيد من الانتصارات للابتعاد عن منطقة الخطر.

الاسماعيلى الجدراويش الاهل الدور فاركو

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