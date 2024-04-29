بعد استعادة قوته الضاربة.. كولر يدرس إراحة الأساسيين أمام الإسماعيلى

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، منح راحة لبعض اللاعبين الأساسين أمثال رامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية بعدما استعاد الفريق قوته الضاربة بعودة كل محمد الشناوى وياسر إبراهيم ومروان عطية وأليو ديانج وتجهيزهم لمباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدوري على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان كولر قد استبعدهم من مواجهة مازيمبى الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل منحهم فترة أكبر لاستعادة لياقتهم البدنية والتعافي من الإصابة بشكل نهائي والمشاركة في أي مباراة قادمة.

ويعقد المدير الفني للأهلي جلسة مع الجهاز المعاون للتشاور حول خطة مباراة الدراويش والتشكيل الذي يخوض به اللقاء بعد الاطمئنان على إمام عاشور وجاهزية حسين الشحات للوقوف على مستوى اللاعبين واستعادة الانتصارات المحلية وتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري قبل خوض باقي مبارياته المؤجلة بسبب انشغاله بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل كولر على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويرغب المدير الفني في استعادة الإنتصارات المحلية بعد تراجع النتائج والمستوي عقب الخسارة أمام البنك الأهلي والزمالك والتعادل مع زد.

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلى

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة استعدادًا لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي وتلاشيها أمام الإسماعيلي.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مازيمبي مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء بملعب برج العرب بالإسكندرية.