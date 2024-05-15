الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قيادى بحركة حماس: مصر لن تتعاون مع الاحتلال الذى انقلب على الاتفاق

حركة حماس
حركة حماس

قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس، إن مصر عملت على مدار شهور للتوصل لهدنة ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها للتوصل لاتفاق، مؤكدا أن مصر لن تتعاون مع الاحتلال الذي يريد أن يسوق رواية غير موافقة للمنطلق وانقلب على الاتفاق.

وأضاف المرداوي، خلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر بذلت جهودا مشكورة في ذلك الأمر، لكن تم إفشال الاتفاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة، كما أن الاحتلال يعتقد أنه من خلال الضغط العسكري سيرغم الفلسطينيين على الرضوخ.

وتابع: "لا مفاوضات تحت النار والاحتلال، فالشعل الفلسطيني يخوض "حرب تحرير"، وهناك تضحيات كبيرة يتم دفعها".

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