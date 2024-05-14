مراسلة "القاهرة الإخبارية": اعتقال 8730 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالقدس المحتلة، إنه كان هناك العديد من الاقتحامات في بلدات الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها اقتحام البلدة القديمة بالضفة الغربية، التي شهدت عدد من الاشتباكات مع الشباب الفلسطيني.

ونوهت إلى أن قرية "جلهون" أحد قرى الضفة الغربية التي تدخل يومها الرابع والعشرون من الحصار الإسرائيلي، شهدت تدمير للبنى التحتية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الشباب الفلسطيني بالقرية.

قوات الاحتلال تغلق عددا من المحاور في رام الله

ونوهت، أن قوات الاحتلال تغلق عددا من المحاور في رام الله، بالإضافة إلى غلق المداخل لبدة "كفر حاس" والتي شهدت اقتحامات كبيرة.

وتابعت، أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وصل لـ 8730 معتقلا فلسطينيا، مشيرة أن الأوضاع بالنسبة للأسيرات مازالت سيئة وفقًا لأخر بيان لنادي الأسير الفلسطيني.