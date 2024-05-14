الثلاثاء 14 مايو 2024
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أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي قابل للانفجار ما لم تحل القضية الفلسطينية

احمد أبو الغيط
احمد أبو الغيط

أكد احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاستقرار الإقليمي يظل قابلا للانفجار ما دامت القضية الفلسطينية قائمة من دون حل، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار، مشيرًا أن هناك جهود عربية لوقف الحرب وإغاثة أهل غزة وتحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية.

 جريمة الاحتلال في غزة مكتملة الأركان ولا يوجد مكان آمن في القطاع

ونوه "أبو الغيط"، أن جريمة الاحتلال في غزة مكتملة الأركان ولا يوجد مكان آمن في القطاع، والاحتلال يدفع الفلسطينيين للفرار من قطاع غزة.

أبو الغيط جريمة الاحتلال غزة القاهرة الإخبارية الدولة الفلسطينية

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