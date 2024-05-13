الإثنين 13 مايو 2024
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أسامة كمال: مصر تتحرك فى اتجاه واضح وإسرائيل "مقهورة" من موقف القاهرة

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر واضحة وتتحرك في اتجاهها الواضح وتشعر بالضيق، وأعلنت أنها تشعر بالضيق، متابعًا: "إسرائيل مقموصة أن مصر تحملها منع وصول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة"، وأن إسرائيل "مقهورة" أن مصر أبلغت الوسطاء أنها ترفض التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن مصر التزمت أقصى درجات ضبط النفس مع ما يحدث في فلسطين، كما أنه تصبر على التعنت الذي يحدث من عدد من الأطراف؛ لأنها مفاوض قوي، مشددًا على أن مصر تحاول إنقاذ حياة المدنيين بوقف إطلاق النار، وتنفذه من خلال محاولات دخول المساعدات، ولكن إسرائيل وقفت على معبر رفح لمنع المساعدات وتحرك المدنيين من رفح الفلسطيني إلى أماكن أخرى داخل القطاع.

وتابع: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يفر من منطقة لأخرى ولكن ليس هناك أي مكان أمن في غزة.. القصف الجوي والمدفعي على رفح الفلسطينية مستمر وفي الشمال أيضًا.. الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعطي للحرب في غزة أهمية كبيرة".

أسامة كمال موقف القاهرة إسرائيل مساء دى ام سى دي ام سي

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