نائب رئيس جمعية الأورمان يكشف تفاصيل إطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الجمعية أطلقت حملة صكوك الأضاحي لعام 2024، من أجل التيسير على المضحين في أداء سنة الأضحية، من خلال توضيح الأسعار والأماكن التي تُجمع الصكوك.

وأضاف "فؤاد"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن جمعية الأورمان تعمل في هذا الأمر منذ أكثر من 15 عاما على التوالي.

وأشار، أن الذبح يكون داخل مصر على الشريعة، مؤكدًا أن الجمعية تتيح صك اللحوم البلدية بقيمة 11700 جنيه، قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 6700 جنيه.

ونوه، أن الصك البلدي، يكون داخل مصر في مجازر خاصة بوزارة الزراعة، مشيرًا أنه خلال 4 أيام يتم اختيار العجول البقري البلدي 100% وليست مستوردة، حيث يتراوح الوزن من 450 الى 470 كيلو، مؤكدًا أن نصيب المتبرع يكون من الصك حوالي 33 كيلو.