الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ قانون دولي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "متخاذل" فيما يحدث بفلسطين

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الوفا

قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الإنساني حرم التجويع واستخدامه سلاح في الحرب، وهذا ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أبو الوفا"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "متخاذل" فيما يحدث بفلسطين.

ونوه، أن تجويع المدنيين، من جرائم الحرب المذكورة في الأتفاقيات الأربعة لجينيف، مؤكدًا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني يوميًا.

وتابع، أن الانتهاكات الإسرائيلية واضحة مثل الشمس للمجتمع الدولي والمحاكم، مشيرًا أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت كافة أنواع جرائم الحرب التي يعاقب علية القانون الدولي.

استاذ قانون دولي فلسطين المدعي العام للمحكمة الجنائية الشعب الفلسطيني الحياة اليوم فضائية الحياة

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