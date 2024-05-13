أستاذ قانون دولي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "متخاذل" فيما يحدث بفلسطين

قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن القانون الإنساني حرم التجويع واستخدامه سلاح في الحرب، وهذا ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أبو الوفا"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "متخاذل" فيما يحدث بفلسطين.

ونوه، أن تجويع المدنيين، من جرائم الحرب المذكورة في الأتفاقيات الأربعة لجينيف، مؤكدًا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني يوميًا.

وتابع، أن الانتهاكات الإسرائيلية واضحة مثل الشمس للمجتمع الدولي والمحاكم، مشيرًا أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت كافة أنواع جرائم الحرب التي يعاقب علية القانون الدولي.