مراسل القاهرة الإخبارية: تصاعد مستمر للحرب الإسرائيلية.. والاحتلال يقصف أماكن الإيواء

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تصاعدًا مستمرًا للحرب وأربعة محاور للتوغل الإسرائيلي في غزة، أهمها مدينة رفح، التي تتعرض يوميًا لقذائف وغارات إسرائيلية عشوائية تجاه منازل الفلسطينيين.

وأضاف "جبر"، أن الاحتلال الإسرائيليى يضرب محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التوغل في حي الزيتون، وإطلاق القذائف تجاه مراكز الإيواء.

ونوّه، بأن مخيم جباليا من المحاور الرئيسية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يشهد المخيم منذ أيام لقصف وغارات شرسة، خلفا عشرات الشهداء ومئات المصابين.

وتابع، أن الغارات والقذائف لم تتوقفا منذ الصباح، الأمر الذي أسهم في زيادة تكدس النازحين في مدينة رفح الفلسطينية التي تفتقر لأدني مستويات الحياة.

وأردف، أن أماكن النزوح التي أقرتها قوات الاحتلال هي التي في المناطق الغربية في مدينة رفح الفلسطينية، وهي أماكن غير آمنة بالمرة، فالوضع يسوء يومًا بعد يوم.