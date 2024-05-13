الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: تصاعد مستمر للحرب الإسرائيلية.. والاحتلال يقصف أماكن الإيواء

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تصاعدًا مستمرًا للحرب وأربعة محاور للتوغل الإسرائيلي في غزة، أهمها مدينة رفح، التي تتعرض يوميًا لقذائف وغارات إسرائيلية عشوائية تجاه منازل الفلسطينيين.

وأضاف "جبر"، أن الاحتلال الإسرائيليى يضرب محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التوغل في حي الزيتون، وإطلاق القذائف تجاه مراكز الإيواء.

ونوّه، بأن مخيم جباليا من المحاور الرئيسية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يشهد المخيم منذ أيام لقصف وغارات شرسة، خلفا عشرات الشهداء ومئات المصابين.

وتابع، أن الغارات والقذائف لم تتوقفا منذ الصباح، الأمر الذي أسهم في زيادة تكدس النازحين في مدينة رفح الفلسطينية التي تفتقر لأدني مستويات الحياة.

وأردف، أن أماكن النزوح التي أقرتها قوات الاحتلال هي التي في المناطق الغربية في مدينة رفح الفلسطينية، وهي أماكن غير آمنة بالمرة، فالوضع يسوء يومًا بعد يوم.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية غزة الفلسطينيين بشير جبر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: أهالى نحو 900 جندى إسرائيلى فى غزة يوقعون رسالة لوقف الهجوم على رفح الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يقصف حى البرازيل شرقى رفح الفلسطينية

غارة إسرائيلية على بلدة "عيتا الشعب" جنوبى لبنان

الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مطار الحديدة الدولى

35091 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر

وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تلعب دورًا فعالًا فى القضية الفلسطينية

وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": ندين بشدة العمليات العسكرية برفح الفلسطينية ودعونا إسرائيل لوقفها

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنواصل الضغط على مجلس الأمن.. ونسعى لفضح جرائم إسرائيل

الأكثر قراءة

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

حسام حسن: عمر مرموش رفض الانضمام لمعسكر منتخب مصر

تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟