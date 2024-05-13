وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": ندين بشدة العمليات العسكرية برفح الفلسطينية ودعونا إسرائيل لوقفها

قالت تانيا فايون، وزيرة خارجية سلوفينيا، إن هناك أكثر من ألفي شاحنة متوقفة بسبب إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهذا أمر يعرض حياة الكثيرين في غزة لخطر الموت.

وأضافت "فايون"، خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن سلوفينيا تدين بشدة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث دعت إسرائيل إلى توقف هذه العمليات.

المجاعة والجوع أصبحا سلاح حرب وهو أمر غير مقبول

وأشارت إلى أن المجاعة والجوع أصبحا سلاح حرب وهو أمر غير مقبول، مؤكدة أن ما نواجهه حاليًا في رفح الفلسطينية هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ونوهت بأن حكومة سلوفينيا أطلقت قبل أيام إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين، حيث تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.