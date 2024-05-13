وزيرة خارجية سلوفينيا لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تلعب دورًا فعالًا فى القضية الفلسطينية

قالت تانيا فايون، وزيرة خارجية سلوفينيا، إن على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لضمان السلام بالمنطقة وحل الدولتين، حيث اتخذت سلوفينيا الخطوة الأولى التي لا رجعة فيها، وهي الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت "فايون"، خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية": "إننا نحذر من خطورة التهجير القسري للمدنيين في رفح الفلسطينية، كما نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء عن أن إعادة إعمار غزة سيستغرق 15 عامًا".

وأوضحت: إننا نحاول البدء في المرحلة الثالثة لمساعدة الأطفال الفلسطينيين وضحايا الحرب، حيث وجهت لمصر الشكر على دورها المحوري في المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وتابعت وزيرة خارجية سلوفينيا: إن مصر تلعب دورًا فعالًا في جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يسهم في الضغط على إسرائيل.