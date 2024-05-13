وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنواصل الضغط على مجلس الأمن.. ونسعى لفضح جرائم إسرائيل

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "إننا نسعى لفضح كل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، وسيكون العالم أجمع على دراية بما تفعله إسرائيل، وستسجل هذه الجرائم وسنتصرف وفقا لهذه الجرائم، ولن نتراجع عن موقفنا ومستمرون في تنفيذ كل الإجراءات الواجبة علينا من أجل تحقيق العدالة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن على دراية بأننا علينا الاستمرار في إصلاح هذه المؤسسة الخاصة بالأمم المتحدة، ويجب أن يتم انتهاج المساواة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء كافة".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "سنستمر في جهدنا للضغط وحث المجلس على أن يعمل ما يجب عليه للغرض الذي أنشئ من أجله، لضمان أن يكون هناك استقرار وسلم في العالم".

وواصلت: "وفقا لما شهدناه مؤخرا في الشعب الفلسطيني، فقد فضح نقاط الضعف ومواطن الإخفاق في مجلس الأمن، وكدول أعضاء بالأمم المتحدة لا بد أن يكون لدينا دور كبير في هذا الأمر، ولدينا الكثير من المخاوف والشواغل، والجنائية الدولية سوف تتخذ وقتا طويلا جدا من أجل التحقيق في هذه المساعي، والتحقيق في انتهاكات نتنياهو وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".