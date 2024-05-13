الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: سنواصل الضغط على مجلس الأمن.. ونسعى لفضح جرائم إسرائيل

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "إننا نسعى لفضح كل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني، وسيكون العالم أجمع على دراية بما تفعله إسرائيل، وستسجل هذه الجرائم وسنتصرف وفقا لهذه الجرائم، ولن نتراجع عن موقفنا ومستمرون في تنفيذ كل الإجراءات الواجبة علينا من أجل تحقيق العدالة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن على دراية بأننا علينا الاستمرار في إصلاح هذه المؤسسة الخاصة بالأمم المتحدة، ويجب أن يتم انتهاج المساواة في تحقيق مصالح الدول الأعضاء كافة". 

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "سنستمر في جهدنا للضغط وحث المجلس على أن يعمل ما يجب عليه للغرض الذي أنشئ من أجله، لضمان أن يكون هناك استقرار وسلم في العالم".

وواصلت: "وفقا لما شهدناه مؤخرا في الشعب الفلسطيني، فقد فضح نقاط الضعف ومواطن الإخفاق في مجلس الأمن، وكدول أعضاء بالأمم المتحدة لا بد أن يكون لدينا دور كبير في هذا الأمر، ولدينا الكثير من المخاوف والشواغل، والجنائية الدولية سوف تتخذ وقتا طويلا جدا من أجل التحقيق في هذه المساعي، والتحقيق في انتهاكات نتنياهو وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا إسرائيل جرائم إسرائيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: نكره الانتهاكات وغياب العدالة والحرية عن الفلسطينيين

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تشكر مصر بعد دعمها أمام محكمة العدل الدولية

هل تتخذ جنوب إفريقيا إجراءات مستقبلية ضد إسرائيل؟.. وزيرة الخارجية تجيب

نتنياهو: سنبنى مستوطنات إضافية فى غلاف غزة.. ولن نسمح بتكرار ما حدث فى 7 أكتوبر

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تكشف تفاصيل التعاون مع مصر فى "العدل الدولية" ضد إسرائيل

مستشفى المعمدانى يستقبل مصابين بعد تجدد الغارات الإسرائيلية فى غزة

جالانت: فقدنا 716 جنديًا خلال عام وسنواصل حربنا فى غزة

الرئيس السيسى: العبء المالى لضيوف مصر يصل إلى 10 مليارات دولار

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

أصغر مربي نعام في مصر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة يوسف العدلي

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟