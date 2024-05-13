الإثنين 13 مايو 2024
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توك شو

هل تتخذ جنوب إفريقيا إجراءات مستقبلية ضد إسرائيل؟.. وزيرة الخارجية تجيب

الدكتورة ناليدي باندور
الدكتورة ناليدي باندور

تحدثت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، عما إذا كانت بلادها ستتخذ إجراءات مستقبلية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بخلاف اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، قائلة: "نحن في انتظار القرارات النهائية من محكمة العدل الدولية، وأن تعطي موعدا نهائيا لهذه القضية المفتوحة أمامها فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا الكثير من الشهود للوقوف أمام المحكمة، وبالتالي يمكن الاستماع استماعا كاملا لقضيتنا، وسوف نستمر في التواصل مع الأعضاء كافة بالأمم المتحدة، لا سيما أعضاء مجلس الأمن، من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ومن أجل الاتفاق من جانب مجلس الأمن على وقف إطلاق النار الدائم، ولا بد من ضمان تنفيذ وتفعيل هذا القرار الخاص بوقف إطلاق النار".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "سوف نستمر على هذه المنهجية في المستويات والأصعدة كافة مع كل المؤسسات والأجهزة المعنية بالمسألة، والتواصل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وبذلك يمكن أن يكون هناك حوار بناء. ووفقا لذلك سوف تكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وسوف يكون هناك تواصل مع بعض الأكاديميات والمؤسسات المعنية لضمان الرفض التام لإسرائيل".

جنوب أفريقيا إسرائيل القاهرة الإخبارية شيماء الكردي أفريقيا الإبادة الجماعية

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